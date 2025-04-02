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Comportamento

Autismo: qual a relação entre a série Adolescência e os neurodivergentes?

Ouça entrevista com o doutor em Educação, Lucelmo Lacerda

Publicado em 02 de Abril de 2025 às 11:08

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 abr 2025 às 11:08
Consciência do Autismo
Consciência do Autismo Crédito: Bikki por Pixabay
Nas últimas semanas, a série Adolescência quebrou recordes na Netflix. Em apenas 11 dias, foram mais de 66 milhões de visualizações. Além de trazer à tona temas como bullying, exclusão social e dificuldade de interação, a série também levanta discussões sobre os riscos da internet para jovens com Transtorno do Espectro Autismo (TEA). Em entrevista à CBN Vitória, o doutor em Educação Lucelmo Lacerda analisa como a produção toca em questões enfrentadas todos os dias por crianças e adolescentes neurodivergentes. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Lucelmo Lacerda – 02-04-25.mp3

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