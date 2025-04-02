Autismo: qual a relação entre a série Adolescência e os neurodivergentes?

Nas últimas semanas, a série Adolescência quebrou recordes na Netflix. Em apenas 11 dias, foram mais de 66 milhões de visualizações. Além de trazer à tona temas como bullying, exclusão social e dificuldade de interação, a série também levanta discussões sobre os riscos da internet para jovens com Transtorno do Espectro Autismo (TEA). Em entrevista à CBN Vitória, o doutor em Educação Lucelmo Lacerda analisa como a produção toca em questões enfrentadas todos os dias por crianças e adolescentes neurodivergentes. Ouça a conversa completa!