Ausência de políticas faz com que tráfico estabeleça aparente controle social

A jovem Karolaine do Rosário Mattos foi mais uma vítima da guerra do tráfico no Espírito Santo, depois de ser atingida por uma bala perdida em Presidente Médici, Cariacica, na noite da última segunda-feira (02). A morte dela é mais um capítulo dos confrontos entre polícia e traficantes. Até então, o mais recente episódio resultou na morte de dois irmãos no Morro da Piedade, em Vitória, em março passado.
Para o professor do curso de mestrado em Segurança Pública da Universidade de Vila Velha, Pablo Lyra, a ausência histórica de políticas públicas junto às comunidades fez com que o tráfico assumisse um controle paralelo em muitas regiões. Lyra destaca, no entanto, que é apenas um "aparente controle social", já que o que os traficantes desejam, ao tentar resolver os conflitos da comunidade, é manter a polícia longe.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Pablo Lira - 04-04-18