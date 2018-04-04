Ausência de políticas faz com que tráfico estabeleça aparente controle social

A jovem Karolaine do Rosário Mattos foi mais uma vítima da guerra do tráfico no Espírito Santo, depois de ser atingida por uma bala perdida em Presidente Médici, Cariacica, na noite da última segunda-feira (02). A morte dela é mais um capítulo dos confrontos entre polícia e traficantes. Até então, o mais recente episódio resultou na morte de dois irmãos no Morro da Piedade, em Vitória, em março passado.