Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Aumento no coração de padre que morreu durante missa é doença genética, diz médico
CARDIOPATIA HIPERTRÓFICA

Aumento no coração de padre que morreu durante missa é doença genética, diz médico

Schariff Moyses explicou que a cardiopatia hipertrófica assimétrica obstrutiva acontece com o crescimento do músculo para dentro

Publicado em 31 de Março de 2015 às 22:26

Publicado em 

31 mar 2015 às 22:26
Os médicos explicaram, ao site da Arquidiocese, que o peso do coração (cardiopatia hipertrófica) causou dificuldades no bombeamento do sangue e na respiração do padre Carlos de Assis Viana, que morreu no domingo à noite enquanto celebrava a Missa de Ramos.
Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o cirurgião cardiovascular Schariff Moyses explicou que o problema é genético e que a cardiopatia hipertrófica assimétrica obstrutiva, conhecida como aumento do coração, acontece com o crescimento do músculo para dentro, o que impede o bombeamento adequado do sangue.
O médico revela que já atendeu um atleta com o mesmo problema e o rapaz foi impedido de continuar no esporte. Ouça a entrevista.
Entrevista - Fábio Botacin - Dr Scharif Moyses - 31-03-15

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Red Pill: quando a crise da masculinidade encontra as redes sociais
Maju Soares celebra 15 anos com show de Zé Felipe em Vitória
Maju Soares celebra 15 anos com festão e show de Zé Felipe em Vitória
Imagem de destaque
A palavra "dom" e a literatura de ficção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados