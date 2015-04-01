Aumento no coração de padre que morreu durante missa é doença genética, diz médico

Os médicos explicaram, ao site da Arquidiocese, que o peso do coração (cardiopatia hipertrófica) causou dificuldades no bombeamento do sangue e na respiração do padre Carlos de Assis Viana, que morreu no domingo à noite enquanto celebrava a Missa de Ramos.

Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o cirurgião cardiovascular Schariff Moyses explicou que o problema é genético e que a cardiopatia hipertrófica assimétrica obstrutiva, conhecida como aumento do coração, acontece com o crescimento do músculo para dentro, o que impede o bombeamento adequado do sangue.

O médico revela que já atendeu um atleta com o mesmo problema e o rapaz foi impedido de continuar no esporte. Ouça a entrevista.