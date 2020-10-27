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EM LINHARES E ANCHIETA

Aumento do processamento de gás vai fixar investimentos no ES

Ouça a entrevista concedida pelo secretário de Desenvolvimento do Espírito Santo, Marcos Kneip, à CBN Vitória

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 15:47

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

27 out 2020 às 15:47
Refinaria da Petrobras Crédito: Geraldo Kosinski/Petrobras
A Petrobras pretende aumentar a capacidade de processamento de gás natural no Espírito Santo. E procura parceiros. Na última sexta-feira (23), em reunião com o governo estadual, executivos da empresa sinalizaram a investir em unidades de tratamento de gás em Linhares e Anchieta. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip, afirmou que essa ampliação vai fixar investimento nos litorais Norte e Sul capixaba. Ele disse ainda que o ES saiu na frente, na comparação com outros estados, em relação ao marco regulatório do gás. Ouça a entrevista!
Entrevista - Fabio Botacin - Marcos Kneip - 27-10-20

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