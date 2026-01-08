Aumento do gasto diário e satisfação dos visitantes: pesquisa aponta como foi o Réveillon no ES!

Dados preliminares da pesquisa oficial realizada pela Secretaria do Turismo (Setur), por meio do Observatório do Turismo, apontam aumento do fluxo de visitantes de outros estados, crescimento expressivo no gasto médio diário e recorde de satisfação com a programação de Réveillon no Espírito Santo. O levantamento foi realizado nos dias 31 de dezembro de 2025 e 1º de janeiro de 2026, em nove municípios: Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari, Marataízes, Itapemirim, Anchieta, Conceição da Barra e Domingos Martins. O objetivo da pesquisa, segundo a Setur, foi traçar o perfil do visitante, seus hábitos de consumo e avaliar a percepção sobre os eventos de fim de ano, servindo como base para o planejamento turístico de 2026.
Entre os destaques da pesquisa, a avaliação da programação de Réveillon apresentou avanço significativo. A taxa de aprovação (Ótimo + Bom) foi de 68,8% para 79,8%, enquanto a reprovação (Ruim + Péssimo) caiu de 16,4% para 4,9%. Os destaques em satisfação foram Domingos Martins, com 90% de aprovação, e Vitória, com 87,3%, "refletindo a boa percepção dos visitantes em relação à organização, queima de fogos e programação cultural", informa a Secult. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista - Victor Coelho - 08-01-25.mp3