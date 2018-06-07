Aumento do frete elevará valor dos produtos no país, avalia Findes

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou, na última quarta-feira (6), que vai realizar uma consulta pública para discutir com a sociedade os valores instituídos pela Política de Preços Mínimos de Transporte Rodoviário de Cargas. Na semana passada, a agência publicou no Diário Oficial da União a tabela com os preços mínimos dos fretes cobrados por empresas de transporte rodoviário e caminhoneiros autônomos. Na avaliação da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes) o estabelecimento de uma tabela com preços mínimos para o transporte de cargas provoca prejuízos à economia.