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ENTREVISTAS

Aumento do frete elevará valor dos produtos no país, avalia Findes

O transporte de arroz pelas rodovias do país, por exemplo, terá aumento de 35% a 50% no mercado interno

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 17:34

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

07 jun 2018 às 17:34
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou, na última quarta-feira (6), que vai realizar uma consulta pública para discutir com a sociedade os valores instituídos pela Política de Preços Mínimos de Transporte Rodoviário de Cargas. Na semana passada, a agência publicou no Diário Oficial da União a tabela com os preços mínimos dos fretes cobrados por empresas de transporte rodoviário e caminhoneiros autônomos. Na avaliação da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes) o estabelecimento de uma tabela com preços mínimos para o transporte de cargas provoca prejuízos à economia.
Entrevista - Fabio Botacin - Leo de Castro - 07-06-18.mp3
Dados da entidade apontam que o transporte de arroz pelas rodovias do país, por exemplo, terá aumento de 35% a 50% no mercado interno e de 100% para exportações. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes), Léo de Castro, detalha o cenário. Confira!

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