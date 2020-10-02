Aumento do crédito consignado pode virar armadilha para aposentados

Margem ampliada do crédito consignado pode ser armadilha financeira para aposentados e pensionistas Crédito: Steve Buissinne/Pixabay

O crédito consignado obtido por aposentados e pensionistas poderá comprometer até 40% do benefício mensal. É o que prevê a edição da medida provisória 1.006/2020, publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (02), que aumentou de 35% para 40% a margem desta modalidade de crédito, sendo 5% para bater a fatura do cartão ou para saque também no cartão de crédito. O economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo (Corecon-ES), Vaner Corrêa, em entrevista ao CBN Cotidiano, analisa como a ampliação da margem do consignado deve impactar no orçamento desse público. Na visão do especialista, a mudança se trata de uma "faca de dois gumes". Ouça!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Vaner Correa - 02-10-20

Para Corrêa, o acesso do crédito pelo aposentado é visto com muita preocupação, sobretudo porque, muitas vezes, quem leva o aposentado a solicitar o crédito são os familiares. "Aumento dessa margem do crédito consignado, que sempre foi um importante instrumento de freio, pode virar armadilha para aposentados", analisa o economista.

"Inicialmente, eram 30%, e depois 35%, e agora, com esse novo dispositivo legal, o presidente leva para 40%. Elevando a margem, tenho um temor que isso vai criar o que sempre aconteceu: o aposentado vai ficando com menos 40%, vivendo apenas com 60%. E esses 60% cuidando de saúde, alimentação, moradia, transporte", afirma o conselheiro do Corecon-ES.

Segundo Vaner, por um lado, o aumento da margem é bom porque ajuda a situação de pessoas que querem renegociar dívidas, que deseja pegar dinheiro 'novo'. Mas, por outro lado, abre uma fragilização as despesas financeiras e pessoais dos aposentados.