Aumento de resistência de microorganismos é desafio para a medicina

A Organização Mundial da Saúde aponta que a resistência de microorganismos à medicamentos é uma “ameaça global” à saúde pública. Estudos da OMS indicam que os remédios conhecidos como ‘antibióticos-chave’ não funcionam mais em metade dos pacientes. Por isso, surge a dúvida: a indústria farmacêutica está acompanhando o aumento da resistência de vírus, fungos, bactérias e protozoários e desenvolvendo novos medicamentos? Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, o comentarista Marco Bravo comenta o assunto e explica que superfungo desafia a medicina no momento.