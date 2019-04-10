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SUPERFUNGO

Aumento de resistência de microorganismos é desafio para a medicina

Saiba também qual é o superfungo que desafia a ciência

Publicado em 10 de Abril de 2019 às 10:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 abr 2019 às 10:51
A Organização Mundial da Saúde aponta que a resistência de microorganismos à medicamentos é uma “ameaça global” à saúde pública. Estudos da OMS indicam que os remédios conhecidos como ‘antibióticos-chave’ não funcionam mais em metade dos pacientes. Por isso, surge a dúvida: a indústria farmacêutica está acompanhando o aumento da resistência de vírus, fungos, bactérias e protozoários e desenvolvendo novos medicamentos? Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, o comentarista Marco Bravo comenta o assunto e explica que superfungo desafia a medicina no momento.
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - Marco Bravo - 10-04-19

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