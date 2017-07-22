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Aumento de impostos vai resultar em mais desemprego

Análise é do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT). Dois a cada dez postos de trabalho podem ser eliminados, em um efeito cascata

Publicado em 22 de Julho de 2017 às 13:38

Publicado em 

22 jul 2017 às 13:38
aumento de PIS/Cofins elevou o preço da gasolina e pegou os capixabas de surpresa nos postos da Grande Vitória nesta sexta-feira Crédito: Adneison Severiano | G1 AM
A mudança no regime de cobrança do imposto PIS/Cofins – que impactou no preço dos combustíveis – pode resultar em mais desemprego, principalmente, no setor de serviços, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT). Ouça a entrevista do diretor regional do IBPT Vitória, Alexandre Fiorot. A análise do instituto conclui que dois em cada dez postos de trabalho podem ser eliminados, em diferentes setores, porque as empresas não teriam como repassar essa alta de custos aos preços dos produtos ou serviços. 
Entrevista com Alexandre Fiorot com Paulo Rogério - 22-07

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