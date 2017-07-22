Aumento de impostos vai resultar em mais desemprego

A mudança no regime de cobrança do imposto PIS/Cofins – que impactou no preço dos combustíveis – pode resultar em mais desemprego, principalmente, no setor de serviços, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT). Ouça a entrevista do diretor regional do IBPT Vitória, Alexandre Fiorot. A análise do instituto conclui que dois em cada dez postos de trabalho podem ser eliminados, em diferentes setores, porque as empresas não teriam como repassar essa alta de custos aos preços dos produtos ou serviços.