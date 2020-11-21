Aumento de casos e da média móvel de mortes trazem alerta ao ES

A covid-19 voltou a avançar no Espírito Santo. Desde a última segunda-feira (16), o Estado registrou mais de mil novas contaminações diárias. Somente na terça-feira (17), foram 1.687 novos casos. O número de óbitos também ultrapassou a marca dos quatro mil e já está em 4.101 mortes pela doença. Já a taxa de leitos de UTI e enfermaria exclusivos para covid-19 e ocupados, considerando a disponibilidade atual, está em 81,7% de acordo com a última atualização do Painel Covid-19 ES, nesta sexta-feira (20). Considerando só os leitos de UTI Covid, a taxa chega a 84,82%.