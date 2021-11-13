Aumentam os casos de viroses em crianças que estavam isoladas por conta da pandemia

Virose, alergia, criança doente Crédito: Pexels

A FioCruz, em boletim divulgado na última quinta-feira, dia 11, indica que há uma tendência de aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em crianças de 0 a 9 anos. Na faixa etária, ocorre a estabilidade de 1.000 a 1.200 casos semanais no Brasil. Já as internações pela síndrome tiveram aumento de 17% no período de janeiro a agosto de 2021, em comparação com o ano passado todo. Em entrevista à CBN Vitória, o médico pediatra Rodrigo Aboudib, coordenador da Região Sudeste da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), traz os detalhes. Acompanhe!

Enquanto a Covid-19 é predominante em adultos, a Síndrome (SRAG) no público infantil (menores de 10) está associada a outros vírus respiratórios, como Adenovírus, Bocavírus, Parainfluenza 3, Parainfluenza 4, entre outros que se somam à presença do VSR (vírus sincicial respiratório) e Rinovírus. Os dois últimos são considerados vírus que “reapareceram”. O VSR pode causar bronquiolite, pneumonia e infecções de vias respiratórias e pulmões de recém-nascidos e crianças pequenas.

O aumento no registro de casos de síndromes respiratórias pode ser associado ao fim do isolamento e volta da circulação em atividades presenciais. Isoladas, as crianças não ficaram expostas aos vírus e, com isso, não desenvolveram imunidade, o que explicaria as ocorrências agora. Por isso, o doutor Rodrigo Aboudid, reforça a importância de uma comunicação entre escolas e famílias, além do compromisso de toda a comunidade escolar em seguir medidas sanitárias.