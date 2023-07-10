Aumentam em 66% casos de recusa ao teste do bafômetro em Vitória

A Guarda Municipal de Vitória realizou mais uma ação de fiscalização na madrugada deste domingo (09). Um ponto de bloqueio realizado na Ponte Ayrton Senna, no bairro Jardim da Penha, resultou em uma série de autuações e remoções de veículos. Durante as abordagens realizadas, foram fiscalizados 152 veículos, sendo todos os condutores submetidos ao teste de alcoolemia. No total, foram lavrados 68 autos de infração. E entre as infrações registradas, recusas ao teste do bafômetro estão se tornando cada vez mais frequentes, como destaca em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Segurança Urbana da Capital, Amarilio Boni.