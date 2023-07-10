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Guarda Municipal

Aumentam em 66% casos de recusa ao teste do bafômetro em Vitória

Ouça detalhes na entrevista com o secretário de Segurança Urbana da Capital, Amarilio Boni

Publicado em 10 de Julho de 2023 às 10:36

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 jul 2023 às 10:36
Guarda Civil Municipal de Vitória
Guarda Civil Municipal de Vitória Crédito: Vitor Jubini
A Guarda Municipal de Vitória realizou mais uma ação de fiscalização na madrugada deste domingo (09). Um ponto de bloqueio realizado na Ponte Ayrton Senna, no bairro Jardim da Penha, resultou em uma série de autuações e remoções de veículos. Durante as abordagens realizadas, foram fiscalizados 152 veículos, sendo todos os condutores submetidos ao teste de alcoolemia. No total, foram lavrados 68 autos de infração. E entre as infrações registradas, recusas ao teste do bafômetro estão se tornando cada vez mais frequentes, como destaca em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Segurança Urbana da Capital, Amarilio Boni.
Entrevista Fernanda Queiroz - Amarilio Boni - 10-07-23.mp3

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