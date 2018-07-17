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Aumentam casos de vítimas de intoxicação no ES

Publicado em 17 de Julho de 2018 às 19:26

Publicado em 

17 jul 2018 às 19:26
Análise feita pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) mostra que, em média, 37 crianças e adolescentes (até 19 anos) sofrem os efeitos da intoxicação pela exposição inadequada a medicamentos. Os estados que lideram os casos de intoxicação ou envenenamento são: São Paulo, Rio Grande do Sul e aqui, o Espírito Santo. Em entrevista concedida à jornalista Patrícia Vallim Carlos Augusto Mello, presidente do Departamento de Toxicologia e Saúde Ambiental da Sociedade Brasileira, traz detalhes do assunto. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Carlos Augusto Mello da Silva

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