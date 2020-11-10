Aumenta ocupação de leitos Covid no ES; Sesa explica atual cenário

A ocupação dos 407 leitos atualmente disponíveis de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para covid-19 no Espírito Santo bateu a marca de 80,34% - ou seja, 327 pessoas estão internadas em estado grave. Considerando o total para os casos da doença, 830 leitos de UTI e enfermaria, o percentual é de 70,36%, segundo a última atualização do Painel Covid-19 ES, nesta terça-feira (10). Em entrevista ao CBN Cotidiano, o subsecretário de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde, Gleikson Barbosa dos Santos, explicou o atual cenário de ocupação de leitos. Ouça: