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80,3% DE LEITOS DE UTI OCUPADOS

Aumenta ocupação de leitos Covid no ES; Sesa explica atual cenário

Ouça a entrevista do subsecretário de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde, Gleikson Barbosa dos Santos, à CBN Vitória

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 15:58

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

10 nov 2020 às 15:58
Leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A ocupação dos 407 leitos atualmente disponíveis de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para covid-19 no Espírito Santo bateu a marca de 80,34% - ou seja, 327 pessoas estão internadas em estado grave. Considerando o total para os casos da doença, 830 leitos de UTI e enfermaria, o percentual é de 70,36%, segundo a última atualização do Painel Covid-19 ES, nesta terça-feira (10). Em entrevista ao CBN Cotidiano, o subsecretário de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde, Gleikson Barbosa dos Santos, explicou o atual cenário de ocupação de leitos. Ouça:
 

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