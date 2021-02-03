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Aulas voltam nesta quinta com rodízio presencial e ensino remoto

Ouça entrevista com o secretário de Estado de Educação, Vitor de Ângelo

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 11:24

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 fev 2021 às 11:24
A partir desta quinta-feira (04), a rede público estadual de ensino retoma suas atividades em formato híbrido - com aulas tanto presenciais quanto remotas - nos municípios em risco baixo ou moderado, de acordo com o Mapa de Risco. Nas cidades em risco alto, as atividades presenciais seguem suspensas enquanto durar a classificação. Em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (03), o secretário de Estado de Educação, Vitor de Ângelo, explicou que o retorno se dará com revezamento nas aulas presenciais e a continuidade das atividades remotas. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Vitor de Ângelo - 03-02-21.mp3

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