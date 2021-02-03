Aulas voltam nesta quinta com rodízio presencial e ensino remoto

A partir desta quinta-feira (04), a rede público estadual de ensino retoma suas atividades em formato híbrido - com aulas tanto presenciais quanto remotas - nos municípios em risco baixo ou moderado, de acordo com o Mapa de Risco. Nas cidades em risco alto, as atividades presenciais seguem suspensas enquanto durar a classificação. Em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (03), o secretário de Estado de Educação, Vitor de Ângelo, explicou que o retorno se dará com revezamento nas aulas presenciais e a continuidade das atividades remotas.