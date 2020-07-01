Aulas prorrogadas: Vitória e Vila Velha estudam riscos na retomada

Escola, sala, aula Crédito: Divulgação

Os alunos da rede municipal de ensino da Grande Vitória vão permanecer sem aulas presenciais até final de julho devido à pandemia do novo coronavírus. Diante desse cenário, nesta edição do "Ponto de Vista", representantes das prefeituras da Capital capixaba e de Vila Velha apresentam o que observam nesse período para planejar a retomada.

A secretária de Educação de Vitória, Adriana Sperandio, analisa que propôs atividades educacionais por meio do aplicativo da prefeitura e que o retorno das aulas vai demandar muito planejamento para se adequar aos protocolos e regras de higiene. "Imagine lidar com as crianças menores, que tem uma interação física muito grande. Esse modelo não está fechado, mas estamos observando experiências, inclusive, internacionais", afirma. Acompanhe:

Já o secretário de Educação de Vila Velha, Roberto Beling, revela que há possibilidade que, mesmo quando houver a decisão da retomada, a rede municipal não deve voltar ao mesmo tempo. "As faixas etárias maiores tem mais instrumentos para lidar com as orientações", diz. Ele também afirma que deverá haver adequações para o conteúdo de 2020 ser levado também para o próximo ano. Ouça: