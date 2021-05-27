Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Aulas presenciais na rede municipal de Cariacica serão retomadas no dia 8 de junho
Educação

Aulas presenciais na rede municipal de Cariacica serão retomadas no dia 8 de junho

Segundo o secretário municipal de Educação, José Roberto Martins Aguiar, o retorno será escalonado e de forma híbrida

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 11:20

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 mai 2021 às 11:20
Sala de aula
Sala de aula Crédito: Shutterstock
Após mais de um ano no ensino remoto, os alunos das escolas municipais de Cariacica voltam às aulas presenciais a partir do dia 8 de junho. Segundo o secretário municipal de Educação, José Roberto Martins Aguiar, o retorno será escalonado e de forma híbrida: alunos do Ensino Fundamental 1 voltam no dia 8 de junho. No dia 15, voltam as aulas dos alunos de 4 e 5 anos da Educação Infantil. E por fim, no dia 22, estudantes do Ensino Fundamental 2 e Educação de Jovens Adultos (EJA). As crianças de um a três anos continuarão as aulas de forma não presencial, aguardando a liberação das autoridades de saúde para retorno presencial.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jose Roberto Martins - 27-05-21.mp3
As famílias ou responsáveis poderão optar pelos estudos de forma não presencial manifestando-se por meio de formulário disponibilizado pelas escolas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados