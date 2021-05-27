Aulas presenciais na rede municipal de Cariacica serão retomadas no dia 8 de junho

Após mais de um ano no ensino remoto, os alunos das escolas municipais de Cariacica voltam às aulas presenciais a partir do dia 8 de junho. Segundo o secretário municipal de Educação, José Roberto Martins Aguiar, o retorno será escalonado e de forma híbrida: alunos do Ensino Fundamental 1 voltam no dia 8 de junho. No dia 15, voltam as aulas dos alunos de 4 e 5 anos da Educação Infantil. E por fim, no dia 22, estudantes do Ensino Fundamental 2 e Educação de Jovens Adultos (EJA). As crianças de um a três anos continuarão as aulas de forma não presencial, aguardando a liberação das autoridades de saúde para retorno presencial.