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COVID-19

Aulas podem ser mantidas enquanto não há transmissão comunitária

Ouça entrevista com o médico infectologista pediátrico, Pedro Peçanha

Publicado em 16 de Março de 2020 às 12:15

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 mar 2020 às 12:15
A pandemia de coronavírus preocupa não somente os adultos, mas também as crianças e adolescentes. Mesmo que as taxas de contaminação tenham prevalecido em pessoas mais velhas, os pequenos não podem ser esquecidos e também precisam de atenção. O infectologista pediátrico Pedro Peçanha, em entrevista à rádio CBN Vitória nesta segunda-feira (16), avalia que no Espírito Santo, como ainda não há registro de transmissão comunitária de Coronavírus, não há necessidade imediata de suspensão das aulas. No entanto, medidas de proteção devem ser adotadas no ambiente escolar, como ensinar as crianças a lavarem com frequências as mãos, fazerem uso de álcool gel, não compartilharem objetos de uso pessoas, além de manterem salas limpas e arejadas. Em caso do aluno apresentar sintomas de gripe ou resfriado, não encaminha-lo à aula. O médico Pedro Peçanha também orienta que em caso de febre, deve-se evitar a ingestão do medicamento ibuprofeno e fazer uso de dipirona e paracetamol. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Pedro Peçanha - 16-03-20
 

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