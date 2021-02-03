Aulas: importante lavar as mãos, usar máscara e manter distanciamento

Lavar as mãos, usar e trocar máscaras, usar álcool em gel e manter o distanciamento. Estas são as regrinhas básicas, mas que podem salvar vidas para quem volta às aulas no presencial a partir desta semana.

Desde a última segunda-feira (1º), os alunos do Espírito Santo estão em processo de retomada às escolas, mas a pandemia do novo coronavírus não acabou. Para orientar os pais e as instituições de ensino, a Sociedade Brasileira de Pediatria preparou uma cartilha para que o retorno seja feito de maneira segura e, assim, evitar a contaminação dos estudantes pelo Sars-Cov-2. Em entrevista nesta quarta-feira (03) à CBN Vitória, o médico Rodrigo Aboudib, coordenador da Região Sudeste da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) traz dicas importantes para este retorno escolar. Acompanhe!