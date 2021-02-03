Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Aulas: importante lavar as mãos, usar máscara e manter distanciamento
SAÚDE

Aulas: importante lavar as mãos, usar máscara e manter distanciamento

Ouça entrevista com o médico Rodrigo Aboudib, coordenador da Região Sudeste da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 12:32

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 fev 2021 às 12:32
Lavar as mãos, usar e trocar máscaras, usar álcool em gel e manter o distanciamento. Estas são as regrinhas básicas, mas que podem salvar vidas para quem volta às aulas no presencial a partir desta semana. 
Desde a última segunda-feira (1º), os alunos do Espírito Santo estão em processo de retomada às escolas, mas a pandemia do novo coronavírus não acabou. Para orientar os pais e as instituições de ensino, a Sociedade Brasileira de Pediatria preparou uma cartilha para que o retorno seja feito de maneira segura e, assim, evitar a contaminação dos estudantes pelo Sars-Cov-2. Em entrevista nesta quarta-feira (03) à CBN Vitória, o médico Rodrigo Aboudib, coordenador da Região Sudeste da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) traz dicas importantes para este retorno escolar. Acompanhe!
Entrevista Fernanda Queiroz - Rodrigo Aboudib - 03-02-21
Cartilha Volta às Aulas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados