Aulas de reforço para alunos da rede pública no segundo semestre após queda no desempenho escolar

Os índices que medem o desempenho escolar dos ensinos fundamental e médio no Espírito Santo registraram piora no primeiro semestre de 2021, em comparação com 2020. Os números são resultado do impacto da pandemia na educação, já que a covid-19 ocasionou a interrupção das aulas presenciais no Estado. As informações foram divulgadas pela secretaria de Estado da Educação. A partir dos resultados obtidos pelas avaliações diagnósticas, o Estado propõe uma série de ações para o segundo semestre. Em entrevista à CBN Vitória, a subsecretária de Educação Básica e Profissional da Sedu, Andrea Guzzo, fala sobre o assunto.