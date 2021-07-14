Aulas de reforço para alunos da rede pública no segundo semestre após queda no desempenho escolar

Os índices que medem o desempenho escolar dos ensinos fundamental e médio no Espírito Santo registraram piora no primeiro semestre de 2021, em comparação com 2020. Os números são resultado do impacto da pandemia na educação, já que a covid-19 ocasionou a interrupção das aulas presenciais no Estado. As informações foram divulgadas pela secretaria de Estado da Educação. A partir dos resultados obtidos pelas avaliações diagnósticas, o Estado propõe uma série de ações para o segundo semestre. Em entrevista à CBN Vitória, a subsecretária de Educação Básica e Profissional da Sedu, Andrea Guzzo, fala sobre o assunto.
As avaliações diagnósticas foram realizadas com estudantes do 3º ano do ensino fundamental à 3º série do ensino médio, no formato presencial e virtual, em duas etapas. A primeira, entre os dias 15 e 17 de julho de 2020, com mais de 82 mil estudantes. A segunda, com diferentes conteúdos, entre os dias 1º de março a 9 de abril deste ano, por mais de 118 mil estudantes. Houve queda de aprendizado em todas as disciplinas em todas as séries: matemática, língua portuguesa, biologia, física, língua inglesa, química, geografia, filosofia, história e sociologia.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Andrea Guzzo - 14-07-21