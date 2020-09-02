Aulas da Ufes voltam na próxima semana de forma remota

As aulas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vão voltar de forma remota a partir da próxima semana, no dia 9 de setembro. As aulas vão acontecer com a implementação do chamado Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial (Earte). O semestre letivo vai até o dia 15 de dezembro. Desde a última segunda-feira (31), até esta quarta-feira (02), os estudantes têm o prazo para realizarem a matrícula do semestre especial. As aulas estão paralisadas desde o dia 17 de março, em virtude da pandemia do novo coronavírus. Em entrevista à CBN Vitória, a pró-reitora de Graduação da Ufes, Cláudia Gontijo, informou que até o momento já há 15 mil alunos matriculados e a expectativa é de que até o final desta quarta-feira (02) chegue a 19 mil inscritos.