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TCES

Auditoria constata que fila de espera pode chegar a um ano para exame de mamografia no ES

Quem explica é a auditora de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado, Mayte Aguiar

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 10:43

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 out 2021 às 10:43
Mamografia
Mamografia Crédito: Shutterstock
Uma auditoria apurou o fluxo da realização de mamografias no Estado e as causas que podem estar impedindo ou retardando as mulheres capixabas entre 50 e 69 anos a realizarem seus exames. À CBN Vitória, a auditora de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), Mayte Aguiar, explicou como o levantamento foi feito. Houve a constatação de grande discrepância entre municípios na realização das mamografias. Sete municípios em especial enfrentaram problemas na solicitação e a entrega do resultados. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Mayte Aguiar - 18.49s - 30-10-21.mp3

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