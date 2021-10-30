Auditoria constata que fila de espera pode chegar a um ano para exame de mamografia no ES

Uma auditoria apurou o fluxo da realização de mamografias no Estado e as causas que podem estar impedindo ou retardando as mulheres capixabas entre 50 e 69 anos a realizarem seus exames. À CBN Vitória, a auditora de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), Mayte Aguiar, explicou como o levantamento foi feito. Houve a constatação de grande discrepância entre municípios na realização das mamografias. Sete municípios em especial enfrentaram problemas na solicitação e a entrega do resultados. Acompanhe!