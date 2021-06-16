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Covid-19

Auditoria: 934 doses de vacinas aplicadas em pessoas que já teriam morrido na data da imunização

Este é apenas um dos levantamentos feitos pela Secretaria de Estado de Controle e Transparência

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 11:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 jun 2021 às 11:52
Covid-19: 934 pessoas usaram documentos de mortos para se vacinar no ES
Covid-19: 934 pessoas usaram documentos de mortos para se vacinar no ES Crédito: Raquel Portugal/Fiocruz
Um auditoria realizada pela Secretaria Estadual de Controle e Transparência, após o cruzamento de dados de vacinados contra a Covid-19 no Espírito Santo, apontou que 934 doses foram aplicadas em pessoas que, segundo o sistema de registro de óbitos, já teriam falecido na data de aplicação da vacina. A checagem apontou também outros 408 casos em que o portador de um mesmo número de CPF teria recebido mais de três doses de vacina. Estas foram algumas das inconscistências encontradas, conforme explicou em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Controle e Transparência, Edmar Camata. 
Para a realização do trabalho, a auditoria contou com trilhas de investigação desenvolvidas pelo Laboratório de Dados, Análise e Tecnologia Aplicada à Auditoria (LAB.Data). A checagem cruzou eletronicamente as bases de dados de pessoas vacinadas com os cadastros de servidores públicos estaduais e do sistema de óbitos estadual. A análise resultou na identificação de inconsistências, que serão encaminhadas aos órgãos competentes, como a Polícia Civil, para uma averiguação detalhada.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Edmar Camata - 16-06-21.mp3

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