Auditoria: 934 doses de vacinas aplicadas em pessoas que já teriam morrido na data da imunização

Um auditoria realizada pela Secretaria Estadual de Controle e Transparência, após o cruzamento de dados de vacinados contra a Covid-19 no Espírito Santo, apontou que 934 doses foram aplicadas em pessoas que, segundo o sistema de registro de óbitos, já teriam falecido na data de aplicação da vacina. A checagem apontou também outros 408 casos em que o portador de um mesmo número de CPF teria recebido mais de três doses de vacina. Estas foram algumas das inconscistências encontradas, conforme explicou em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Controle e Transparência, Edmar Camata.