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Audifax garante concurso para Educação e Saúde em 2018

Prefeito da Serra afirma que o desemprego foi maior o problema da cidade esse ano

Publicado em 28 de Dezembro de 2017 às 12:08

Publicado em 

28 dez 2017 às 12:08
Na série Retrospectiva 2017, o prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede) pontuou que o maior problema enfrentado pela cidade em 2017 foi o desemprego e ressalta que a Serra tem mais de 500 mil habitantes, sendo a cidade mais populosa do Espírito Santo. Para os próximos três anos, Audifax afirma que os investimentos no município passarão dos R$ 400 milhões.
E garantiu concursos para Educação e Saúde. Na Segurança, o prefeito diz que o efetivo de policiais militares na Serra é de 900 PM’s e que está em diálogo constante com o governo estadual para melhorar esse número e diminuir os índices de violência na cidade, que já foi considerada a mais violenta do país. Confira! 
Entrevista - Patricia Vallim - Audifax Barcelos - 28-12-17

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