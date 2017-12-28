Audifax garante concurso para Educação e Saúde em 2018

Na série Retrospectiva 2017, o prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede) pontuou que o maior problema enfrentado pela cidade em 2017 foi o desemprego e ressalta que a Serra tem mais de 500 mil habitantes, sendo a cidade mais populosa do Espírito Santo. Para os próximos três anos, Audifax afirma que os investimentos no município passarão dos R$ 400 milhões.

E garantiu concursos para Educação e Saúde. Na Segurança, o prefeito diz que o efetivo de policiais militares na Serra é de 900 PM’s e que está em diálogo constante com o governo estadual para melhorar esse número e diminuir os índices de violência na cidade, que já foi considerada a mais violenta do país. Confira!