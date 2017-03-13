Audiências públicas sobre as obras de duplicação da BR 101 começam nesta terça-feira (14)

A primeira de três audiências públicas agendadas pela Comissão Externa da Câmara dos Deputados para acompanhar as obras de duplicação da BR 101 acontece nesta terça-feira (14). Neste dia quem falará sobre o cronograma é o Ibama. Já nos dias 21 e 29 próximos, serão ouvidos ANTT e Eco 101, respectivamente.
Segundo os deputados federais membros da comissão, Marcus Vicente e Helder Salomão, tanto a agência reguladora quanto a concessionária terão que se explicar sobre o atraso nas obras.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Deputados Marcus Vicente e Helder Salomão - 13-03-17