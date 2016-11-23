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ENTREVISTA

Audiências públicas para cobrança de Terreno de Marinha em Vila Velha são adiadas

Os encontros só devem acontecer em 2017 e a cobrança só deve ter início em 2019

Publicado em 23 de Novembro de 2016 às 12:22

Publicado em 

23 nov 2016 às 12:22
Adiadas para o próximo ano audiências públicas da Secretaria de Patrimônio da União para dar início ao processo de cobrança de Terreno de Marinha em Vila Velha. De acordo com o Superintendente de Patrimônio da União no Espírito Santo, José Carlos Machado, o adiamento acontece em virtude da não possibilidade de se realizar os encontros nos locais previamente divulgados, já que a prefeitura de Vila Velha, contrária à cobrança, proibiu a utilização dos mesmos. As audiências só devem acontecer em 2017 e a cobrança só deve ter início em 2019.
Entrevista - Fernanda Queiroz - José Carlos Machado - 21-10-16

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