Audiências públicas para cobrança de Terreno de Marinha em Vila Velha são adiadas

Adiadas para o próximo ano audiências públicas da Secretaria de Patrimônio da União para dar início ao processo de cobrança de Terreno de Marinha em Vila Velha. De acordo com o Superintendente de Patrimônio da União no Espírito Santo, José Carlos Machado, o adiamento acontece em virtude da não possibilidade de se realizar os encontros nos locais previamente divulgados, já que a prefeitura de Vila Velha, contrária à cobrança, proibiu a utilização dos mesmos. As audiências só devem acontecer em 2017 e a cobrança só deve ter início em 2019.
Entrevista - Fernanda Queiroz - José Carlos Machado - 21-10-16