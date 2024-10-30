Audiências públicas debatem implementação de rotativo na orla de Vila Velha

Entre os dias 4 e 11 de novembro, a prefeitura de Vila Velha realizará audiências públicas com moradores dos bairros Praia da Costa, Itapuã e Itaparica para avaliar a implementação do estacionamento rotativo, intitulado "Zona Azul", na orla do município canela-verde. O sistema já foi implantado nos bairros Glória e Centro. Nestes locais, o usuário precisar utilizar o aplicativo "Vaga Legal" para adquirir a tarifa de estacionamento ou o QR Code nas placas indicativas e também procurar por um ponto de venda do comércio local. As taxas são de R$ 0,50 para carros e R$ 0,25 para motos. Idosos e pessoas com mobilidade reduzida, assim como moradores que residem em edifícios sem garagem e que deixam os veículos nas ruas, estão isentos do pagamento. Em entrevista à CBN Vitória, a comandante da Guarda Municipal, Landa Marques, explica como funcionarão as audiências. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Landa Marques - 30-10-24.mp3
04/11: Moradores da Praia da Costa
05/11: Moradores de Itapuã
06/11: Moradores de Itaparica
Todas as audiências estão marcadas para as 17h, no auditório da Prefeitura, localizado na av. Santa Leopoldina, 840 (2º andar), no bairro Coqueiral de Itaparica.
A Prefeitura de Vila Velha também está fazendo uma consulta pública acerca da implementação do Zona Azul na orla de Vila velha. O formulário ficará disponível no link https://sistemas.vilavelha.es.gov.br/consultapublica/consultas/view/2113 até esta quarta (30/11).