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JUSTIÇA

Audiências de custódia vão desafogar sistema prisional, garante secretário

Espírito Santo será o segundo Estado do país a realizar audiências de custódia num prazo de até 24 horas após a prisão, diz Eugênio Ricas

Publicado em 20 de Maio de 2015 às 15:38

Publicado em 

20 mai 2015 às 15:38
Espírito Santo será o segundo Estado do país a realizar audiências de custódia num prazo de até 24 horas após a prisão. As audiências serão realizadas no Complexo Prisional de Viana, em um prédio ao lado do Centro de Triagem, todos os dias da semana, das 8h às 18h, inclusive aos finais de semana e feriados. No local, serão apresentadas todas as pessoas presas em flagrante nos municípios da Grande Vitória.
Em entrevista ao CBN Vitória, o secretário de Estado de Justiça, Eugênio Ricas, a medida vai ajudar a desafogar o sistema prisional que já enfrenta deficit de mais de 4 mil vagas. Atualmente, quando uma pessoa é presa em flagrante, apenas o auto de prisão é encaminhado à justiça, para que o juiz analise a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Eugênio Ricas - 20-05-15

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