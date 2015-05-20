Audiências de custódia vão desafogar sistema prisional, garante secretário

Espírito Santo será o segundo Estado do país a realizar audiências de custódia num prazo de até 24 horas após a prisão. As audiências serão realizadas no Complexo Prisional de Viana, em um prédio ao lado do Centro de Triagem, todos os dias da semana, das 8h às 18h, inclusive aos finais de semana e feriados. No local, serão apresentadas todas as pessoas presas em flagrante nos municípios da Grande Vitória.