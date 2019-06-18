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Audiência pública definirá modelo de ciclovia para a Rio Branco

Ouça o que defendem prefeitura e moradores

Publicado em 18 de Junho de 2019 às 12:13

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 jun 2019 às 12:13
A prefeitura de Vitória e moradores da região da Praia do Canto, discutem na noite desta terça-feira (18), a implantação da ciclovia na Avenida Rio Branco. O modelo proposto pela prefeitura prevê a instalação da ciclovia na lateral do canteiro central, mantendo as árvores no trecho que fica na Praia do Canto. No entanto, extingue vagas de estacionamento em um dos sentidos da via, o que tem gerado polêmica junto à população.
Um outro projeto defendido por moradores e comerciantes da Praia do Canto prevê a instalação da ciclovia em cima do canteiro central. De acordo com César Saade, presidente da Associação de Comerciantes da Praia do Canto e diretor da Associação de Moradores da Praia do Canto, o modelo que prevê o aproveitamento do canteiro central da via tem menor intervenção nas ruas.
O secretário de Desenvolvimento da Cidade, Márcio Passos, explicou que a licitação para a ciclovia já ocorreu como forma de garantir os recursos do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa). No entanto, garantiu que o que for definido pela audiência pública é o que será viabilizado para a região.  
A audiência pública que irá debater o tema será realizada nesta terça-feira (18), a partir das 19 horas, no Centro Educacional Primeiro Mundo, localizado na rua Constante Sodré, nº 655, em Santa Lúcia. A obra tem previsão de conclusão num prazo de 180 dias, segundo a prefeitura.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Márcio Passos e César Saade - 18-06-19
Projetos
Associação de Moradores da Praia do Canto 
 
Prefeitura de Vitória 
Proposta da PMV

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