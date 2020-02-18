Audiência pública apresenta detalhes de megaempreendimento em Vitória

A prefeitura de Vitória vai apresentar na noite desta terça-feira (18) aos moradores da Enseada do Suá o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) para implantação de um empreendimento de uso misto (residencial multifamiliar e comercial), com área de construção prevista de 85.795,00 metros quadrados.

A área onde será construído o empreendimento de 43 andares pertencia ao Banco do Brasil. O local foi adquirido por R$ 37,7 milhões pelo grupo carioca Opportunity através de um leilão em junho de 2018. O empreendimento terá duas torres. O terreno tem, no total, mais de 11 mil metros quadrados e fica na avenida Nossa Senhora dos Navegantes, próximo à Capitania dos Portos.

A reunião desta terça-feira (18) será no Hotel Golden Tulip, as 19h. A participação é garantida a todos os cidadãos. Na ocasião, será mostrada a caracterização do empreendimento, a demanda e oferta de vagas, a análise da capacidade viária do entorno, impactos sobre a infraestrutura urbana, entre outras questões.

Em entrevista à CBN Vitória, o Secretaria de Desenvolvimento de Vitória, Márcio Passos, reforça que esta é uma importante oportunidade para que a população se manifeste.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Márcio Passos - 18-02-20

Serviço:

Data: 18 de fevereiro

Horário: início às 19h e término previsto para às 21h

Local: Golden Tulip Porto Vitória Hotel