Audiência por meio do aplicativo WhatsApp acontece em Guarapari

Uma prática adotada pelo Ministério Público Estadual em Guarapari trouxe mais agilidade no andamento de um processo de roubo ocorrido na cidade. Após o não comparecimento de uma das vítimas à audiência criminal, o promotor de Justiça, Fabio Langa, teve a iniciativa de ligar para a mesma, que estava em outro Estado. A pedido do MPES, a juíza e a defesa aceitaram fazer a audiência por meio do aplicativo WhatsApp. O promotor explica que com a medida foi possível agilizar o andamento dos processos. Fabio Langa ressalta que o uso do aplicativo abre precedentes, além de custo reduzido.