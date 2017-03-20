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ENTREVISTA

Audiência por meio do aplicativo WhatsApp acontece em Guarapari

O promotor Fábio Langa explica que com a medida foi possível agilizar o andamento dos processos

Publicado em 20 de Março de 2017 às 13:51

Publicado em 

20 mar 2017 às 13:51
Uma prática adotada pelo Ministério Público Estadual em Guarapari trouxe mais agilidade no andamento de um processo de roubo ocorrido na cidade. Após o não comparecimento de uma das vítimas à audiência criminal, o promotor de Justiça, Fabio Langa, teve a iniciativa de ligar para a mesma, que estava em outro Estado. A pedido do MPES, a juíza e a defesa aceitaram fazer a audiência por meio do aplicativo WhatsApp. O promotor explica que com a medida foi possível agilizar o andamento dos processos. Fabio Langa ressalta que o uso do aplicativo abre precedentes, além de custo reduzido.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fabio Langa - 20-03-17

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