Atuais proprietários de quiosques em VV terão vantagens no edital

Começou nesta sexta-feira (1º) a demolição do primeiro quiosque na orla de Itaparica em Vila Velha. A medida é fruto de determinação judicial. Os atuais 46 estabelecimentos das orlas de Itaparica e Itapuã, vão dar espaço a 20 novos pontos. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o procurador geral da Prefeitura de Vila Velha, José de Ribamar Lima Bezerra, explicou que o edital para licitar os pontos reservará vantagens aos atuais quiosqueiros.

Segundo ele, diferentemente do que aconteceu na orla de Camburi, onde uma única empresa é responsável pela gestão de todos os quiosques, em Vila Velha, cada empreendedor poderá gerenciar um ponto comercial. Eles terão que investir para a construção dos pontos, seguindo projeto estabelecido, e não terão que pagar aluguel pelos primeiros cinco anos de funcionamento.