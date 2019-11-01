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Atuais proprietários de quiosques em VV terão vantagens no edital

Os quiosqueiros terão que construir os novos estabelecimentos e, por cinco anos, não vão pagar aluguel à prefeitura

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 15:51

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

01 nov 2019 às 15:51
Prefeitura inicia demolição de quiosque na orla de Itaparica Crédito: Vitor Jubini
Começou nesta sexta-feira (1º) a demolição do primeiro quiosque na orla de Itaparica em Vila Velha. A medida é fruto de determinação judicial. Os atuais 46 estabelecimentos das orlas de Itaparica e Itapuã, vão dar espaço a 20 novos pontos. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o procurador geral da Prefeitura de Vila Velha, José de Ribamar Lima Bezerra, explicou que o edital para licitar os pontos reservará vantagens aos atuais quiosqueiros.
Entrevista - Lucas Valadão - José de Ribamar - 01-11-19.mp3
Segundo ele, diferentemente do que aconteceu na orla de Camburi, onde uma única empresa é responsável pela gestão de todos os quiosques, em Vila Velha, cada empreendedor poderá gerenciar um ponto comercial. Eles terão que investir para a construção dos pontos, seguindo projeto estabelecido, e não terão que pagar aluguel pelos primeiros cinco anos de funcionamento.

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