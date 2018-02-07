Atuação da máfia chinesa é investigada no ES

Três chineses que fazem parte de um grupo criminoso conhecido como máfia chinesa foram denunciados nesta terça-feira (6) pelo Ministério Público Estadual por crime de extorsão, com grave ameaça e violência. Em entrevista à rádio CBN Vitória, o promotor de Justiça Sergio Alves Pereira, explicou que a investigação começou após um comerciante ter sido vítima do grupo.

O comerciante, também chinês, é proprietário de uma loja em Cariacica e chegou a ser espancado pelo grupo. A máfia cobrava dele uma quantia de R$ 200 mil a título de taxa de proteção. Os três denunciados foram presos após invadirem a loja da vítima em 15 de janeiro deste ano.