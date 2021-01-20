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ASTRAZENECA/FIOCRUZ

Atraso do insumo ameaça Fiocruz, que agora prevê vacina só em março

A entrevistada é a pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, Margareth Dalcolmo

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 11:43

Publicado em 

20 jan 2021 às 11:43
Margareth Dalcolmo, pneumologista capixaba Crédito: Reprodução/TV Cultura
Matéria-prima necessária para a produção de vacinas, o IFA, sigla para "ingrediente farmacêutico ativo", para a fabricação da vacina de Astrazeneca/Fiocruz só deve chegar ao Brasil no dia 25 de janeiro, caso não ocorram novos atrasos. Isso porque desacertos diplomáticos atrapalharam o envio do insumo da China ao Brasil. A informação é da pneumologista e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Margareth Dalcolmo, em entrevista à CBN Vitória. Assim que o IFA chegar ao País, afirma a pesquisadora, a Fiocruz já tem condições de produzir a vacina em solo brasileiro. A previsão é entregar o primeiro milhão de doses entre o final de fevereiro e o início de março, e em seguida, inicia-se a produção em massa do imunizante, com estimativa de 15 milhões de doses por mês e entrega de 100 milhões de doses ainda no primeiro semestre. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Patricia Vallim - Margareth Dalcolmo - 20-01-21.mp3

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