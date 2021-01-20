Atraso do insumo ameaça Fiocruz, que agora prevê vacina só em março

Matéria-prima necessária para a produção de vacinas, o IFA, sigla para "ingrediente farmacêutico ativo", para a fabricação da vacina de Astrazeneca/Fiocruz só deve chegar ao Brasil no dia 25 de janeiro, caso não ocorram novos atrasos. Isso porque desacertos diplomáticos atrapalharam o envio do insumo da China ao Brasil. A informação é da pneumologista e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Margareth Dalcolmo, em entrevista à CBN Vitória. Assim que o IFA chegar ao País, afirma a pesquisadora, a Fiocruz já tem condições de produzir a vacina em solo brasileiro. A previsão é entregar o primeiro milhão de doses entre o final de fevereiro e o início de março, e em seguida, inicia-se a produção em massa do imunizante, com estimativa de 15 milhões de doses por mês e entrega de 100 milhões de doses ainda no primeiro semestre. Ouça a entrevista completa: