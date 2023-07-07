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Entrevista especial

Atração do Fest Gastronomia, Claude Troisgros fala da sua relação com a culinária brasileira

Chef e apresentador de TV é entrevistado do CBN Cotidiano desta sexta-feira (7)

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 18:14

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

07 jul 2023 às 18:14
Chef Claude Troisgros
Chef Claude Troisgros Crédito: Divulgação
Atração do Fest Gastronomia, evento que a Rede Gazeta realiza entre 7 e 9 de julho no Álvares Cabral, em Vitória, o chef Claude Troisgros é uma estrela da cozinha internacional - e também da TV brasileira quando o assunto é culinária. O francês naturalizado brasileiro vai inaugurar, com seu carisma e inconfundível sotaque, a programação de aulas-show de culinária do Fest Gastronomia, na sexta-feira (7) às 20h, no auditório Senac/Fecomércio. Em entrevista exclusiva ao CBN Cotidiano, o chef fala da sua relação com a culinária brasileira, suas preferências e, claro, suas histórias. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mario Bonella - Chefe Claude Troisgros - 07-07-23

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