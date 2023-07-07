Atração do Fest Gastronomia, Claude Troisgros fala da sua relação com a culinária brasileira

Atração do Fest Gastronomia, evento que a Rede Gazeta realiza entre 7 e 9 de julho no Álvares Cabral, em Vitória, o chef Claude Troisgros é uma estrela da cozinha internacional - e também da TV brasileira quando o assunto é culinária. O francês naturalizado brasileiro vai inaugurar, com seu carisma e inconfundível sotaque, a programação de aulas-show de culinária do Fest Gastronomia, na sexta-feira (7) às 20h, no auditório Senac/Fecomércio. Em entrevista exclusiva ao CBN Cotidiano, o chef fala da sua relação com a culinária brasileira, suas preferências e, claro, suas histórias. Ouça a conversa completa!