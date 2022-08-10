Atos em defesa da democracia programados para esta quinta-feira (11) em todo o país

Com previsão de ser lida em diferentes cidades do país, em um movimento iniciado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), a carta em defesa da democracia também terá uma leitura pública em Vitória, nesta quinta-feira (11). Organizado por entidades da sociedade civil capixaba como um ato cívico suprapartidário, o evento vai acontecer na escadaria em frente ao Teatro da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), a partir das 16 horas. Entre as entidades que articulam o ato na Ufes, com a leitura da “Carta às Brasileiras e Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito”, está a ONG Transparência Capixaba. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Relações Institucionais da Transparência Capixaba, Rodrigo Rossoni, fala sobre o assunto. Ele destaca: "é um ato em defesa da democracia e não tem caráter político, é heterogêneo. A defesa da democracia é heterogênea e envolve diversos grupos", explica.
Entrevista Fernanda Queiroz - Rodrigo Rossoni - 09-08-22