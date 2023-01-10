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Prainha, Vila Velha

Secretário de Segurança do ES detalha como foi a desmobilização do ato pedindo golpe de estado

Em entrevista à CBN Vitória, Coronel Alexandre Ramalho, também falou sobre os recentes ataques à ônibus na Grande Vitória

Publicado em 10 de Janeiro de 2023 às 12:41

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

10 jan 2023 às 12:41
Acampamento de Bolsonarias é desmontado na Prainha, em Vila Velha
Acampamento de Bolsonaristas é desmontado na Prainha, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Mais de dois meses depois de ter começado, chegou ao fim na segunda-feira (9) o acampamento de bolsonaristas na entrada do 38° Batalhão de Infantaria do Exército, na Prainha, em Vila Velha, pedindo golpe de estado e intervenção militar. O ato começou após a derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições 2022 e foi completamente desmobilizado nesta segunda pela polícia após determinação judicial. Dois integrantes do movimento foram presos em flagrante pela Polícia Militar durante a ação de desocupação do acampamento golpista na área. Eles foram levados em um ônibus para a Superintendência da Polícia Federal em Vila Velha. Os nomes dos detidos não foram divulgados até o momento. As forças de segurança começaram a chegar para desmontar o acampamento após a 15h, incluindo o Batalhão de Choque da Polícia Militar.
A Polícia Civil também esteve no local, periciando e fotografando toda a área ocupada pelos bolsonaristas. Toda a área foi limpa. A saída dos grupos havia sido determinada em decisão desta madrugada do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, um dia depois dos atos terroristas provocados por bolsonaristas radicais nas sedes dos três Poderes em Brasília. Logo depois também foi requisitada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES). Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Segurança, Coronel Alexandre Ramalho, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Patricia Vallim - Coronel Alexandre Ramalho - 10-01-23.mp3

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