Secretário de Segurança do ES detalha como foi a desmobilização do ato pedindo golpe de estado

Mais de dois meses depois de ter começado, chegou ao fim na segunda-feira (9) o acampamento de bolsonaristas na entrada do 38° Batalhão de Infantaria do Exército, na Prainha, em Vila Velha, pedindo golpe de estado e intervenção militar. O ato começou após a derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições 2022 e foi completamente desmobilizado nesta segunda pela polícia após determinação judicial. Dois integrantes do movimento foram presos em flagrante pela Polícia Militar durante a ação de desocupação do acampamento golpista na área. Eles foram levados em um ônibus para a Superintendência da Polícia Federal em Vila Velha. Os nomes dos detidos não foram divulgados até o momento. As forças de segurança começaram a chegar para desmontar o acampamento após a 15h, incluindo o Batalhão de Choque da Polícia Militar.