Ato em memória de Alexandre Martins será realizado neste sábado

Neste sábado, 12 de agosto, o juiz Alexandre Martins de Castro Filho completaria 47 anos se estivesse vivo. Para lembrar a data e cobrar por uma punição efetiva de todos os envolvidos na morte do magistrado, o pai do juiz, o advogado Alexandre Martins, está organizando uma caminhada silenciosa no local onde ocorreu a tragédia, em Vila Velha.