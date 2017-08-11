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Memória

Ato em memória de Alexandre Martins será realizado neste sábado

Homenagem é organizada pelo pai da vítima

Publicado em 11 de Agosto de 2017 às 11:22

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 ago 2017 às 11:22
Neste sábado, 12 de agosto, o juiz Alexandre Martins de Castro Filho completaria 47 anos se estivesse vivo. Para lembrar a data e cobrar por uma punição efetiva de todos os envolvidos na morte do magistrado, o pai do juiz, o advogado Alexandre Martins, está organizando uma caminhada silenciosa no local onde ocorreu a tragédia, em Vila Velha.
A partir das 9 horas amigos e familiares estarão reunidos em frente a academia Belle Forma, em Itapuã. De lá seguem até a Praça Agenor Coreia, também em Itapuã, conforme explica o pai do magistrado, Alexandre Martins de Castro.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Alexandre Martins de Castro - 11-08-17

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