Ato em memória de Alexandre Martins será realizado neste sábado

Neste sábado, 12 de agosto, o juiz Alexandre Martins de Castro Filho completaria 47 anos se estivesse vivo. Para lembrar a data e cobrar por uma punição efetiva de todos os envolvidos na morte do magistrado, o pai do juiz, o advogado Alexandre Martins, está organizando uma caminhada silenciosa no local onde ocorreu a tragédia, em Vila Velha.
A partir das 9 horas amigos e familiares estarão reunidos em frente a academia Belle Forma, em Itapuã. De lá seguem até a Praça Agenor Coreia, também em Itapuã, conforme explica o pai do magistrado, Alexandre Martins de Castro.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Alexandre Martins de Castro - 11-08-17