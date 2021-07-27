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"Mais Campeões"

Atletas do ES vão receber bolsa e modalidades esportivas terão incentivo e infraestrutura

O entrevistado é o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 17:42

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

27 jul 2021 às 17:42
O capixaba Alison Cerutti, o
O capixaba Alison Cerutti, o "Mamute", em competição de vôlei de praia nas Olimpíadas de Tóquio Crédito: Vitor Jubini
Mais de R$ 100 milhões serão investidos no esporte do Espírito Santo. Lançado nesta terça-feira, o programa "Mais Campeões" prevê um pacote com, pelo menos, doze ações de incentivo ao esporte capixaba. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, explicou que os programas abrangem desde atletas amadores até profissionais de alto rendimento, de todas as idades. Além disso, haverão investimentos de infraestrutura, como a construção de 43 ginásios cobertos e a reforma de campos 'society'. Segundo Abreu, todos os 78 municípios capixabas serão contemplados. Ouça a entrevista completa:
Fabio Botacin entrevista Junior Abreu - 27/07/2021

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