Atletas do ES vão receber bolsa e modalidades esportivas terão incentivo e infraestrutura

Mais de R$ 100 milhões serão investidos no esporte do Espírito Santo. Lançado nesta terça-feira, o programa "Mais Campeões" prevê um pacote com, pelo menos, doze ações de incentivo ao esporte capixaba. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, explicou que os programas abrangem desde atletas amadores até profissionais de alto rendimento, de todas as idades. Além disso, haverão investimentos de infraestrutura, como a construção de 43 ginásios cobertos e a reforma de campos 'society'. Segundo Abreu, todos os 78 municípios capixabas serão contemplados. Ouça a entrevista completa: