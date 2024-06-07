Atlas Climatológico reúne histórico climático do Espírito Santo

Uma publicação produzida pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) reúne informações meteorológicas históricas do Estado. O Atlas Meteorológico, como é chamado, compila dados como o acumulo mensal de chuva, temperatura média e balanço hídrico registrados entre os anos anos 1978 e 2019. O objetivo, com o documento, é auxiliar no planejamento e tomadas de decisões. Em entrevista à CBN Vitória, o meteorologista e idealizador da publicação, Pedro Pantoja, explica como o documento será útil. Ouça a conversa completa!