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Atlas Climatológico reúne histórico climático do Espírito Santo

Ouça entrevista com o meteorologista e idealizador da publicação, Pedro Pantoja

Publicado em 07 de Junho de 2024 às 10:38

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 jun 2024 às 10:38
Climatempo
E vai ter menos chuva e calor acima da média em dezembro Crédito: Climatempo
Uma publicação produzida pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) reúne informações meteorológicas históricas do Estado. O Atlas Meteorológico, como é chamado, compila dados como o acumulo mensal de chuva, temperatura média e balanço hídrico registrados entre os anos anos 1978 e 2019. O objetivo, com o documento, é auxiliar no planejamento e tomadas de decisões. Em entrevista à CBN Vitória, o meteorologista e idealizador da publicação, Pedro Pantoja, explica como o documento será útil. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Pedro Pantoja - 07-06-24.mp3
O Atlas foi lançado nesta quarta (5), durante o Seminário 'Diálogos Climáticos: Conhecimento, Reconhecimento e Perspectivas', no auditório do Crea-ES em Vitória. O documento é inédito e reúne informações de 133 pontos de observação, do período de 1978 a 2019. Está disponível em formato digital.
Link para acessar: https://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/item/4654/1/Livro-Atlas-Climatologico-do-ES-Incaper.pdf

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