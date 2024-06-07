Atlas Climatológico reúne histórico climático do Espírito Santo

Uma publicação produzida pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) reúne informações meteorológicas históricas do Estado. O Atlas Meteorológico, como é chamado, compila dados como o acumulo mensal de chuva, temperatura média e balanço hídrico registrados entre os anos anos 1978 e 2019. O objetivo, com o documento, é auxiliar no planejamento e tomadas de decisões. Em entrevista à CBN Vitória, o meteorologista e idealizador da publicação, Pedro Pantoja, explica como o documento será útil. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Pedro Pantoja - 07-06-24.mp3
O Atlas foi lançado nesta quarta (5), durante o Seminário 'Diálogos Climáticos: Conhecimento, Reconhecimento e Perspectivas', no auditório do Crea-ES em Vitória. O documento é inédito e reúne informações de 133 pontos de observação, do período de 1978 a 2019. Está disponível em formato digital.
Link para acessar: https://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/item/4654/1/Livro-Atlas-Climatologico-do-ES-Incaper.pdf