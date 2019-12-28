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Construção civil

Atividade econômica da construção civil vai fechar o ano em alta

A perspectiva é que o Produto Interno Bruto (PIB) do setor cresça 2,0% em 2019

Publicado em 28 de Dezembro de 2019 às 09:31

Publicado em 

28 dez 2019 às 09:31
Após cinco anos consecutivos de queda, a atividade econômica da construção civil vai fechar o ano em alta Crédito: Reprodução/Pixabay
Após cinco anos consecutivos de queda, a atividade econômica da construção civil vai fechar o ano em alta. A perspectiva é que o Produto Interno Bruto (PIB) do setor cresça 2,0% em 2019.
Entrevista- Gabriela Martins - Paulo Baraona - 11.14s - 28-12-19
Até o fim do terceiro trimestre, a alta já havia alcançado 1,7%. Esse resultado positivo coloca fim a um ciclo de retração que perdurou de 2014 à 2018, quando o PIB da construção civil encolheu 30%.
Esse é o assunto da entrevista com Paulo Baraona, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo, o Sinduscon-ES. Acompanhe a entrevista!

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