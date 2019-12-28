Após cinco anos consecutivos de queda, a atividade econômica da construção civil vai fechar o ano em alta Crédito: Reprodução/Pixabay

Após cinco anos consecutivos de queda, a atividade econômica da construção civil vai fechar o ano em alta. A perspectiva é que o Produto Interno Bruto (PIB) do setor cresça 2,0% em 2019.

Your browser does not support the audio element. Entrevista- Gabriela Martins - Paulo Baraona - 11.14s - 28-12-19

Até o fim do terceiro trimestre, a alta já havia alcançado 1,7%. Esse resultado positivo coloca fim a um ciclo de retração que perdurou de 2014 à 2018, quando o PIB da construção civil encolheu 30%.