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Dia Mundial da Alimentação

Atitudes simples podem ser segredo para alimentação saudável

Ouça as dicas da nutricionista Beatriz Gaudio

Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 18:59

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 out 2019 às 18:59
Na última quarta-feira, dia 16, foi comemorado o Dia Mundial da Alimentação. Esse ano a data trouxe o slogan “Nossas ações representam o nosso futuro: dietas saudáveis para um mundo fome zero”. A campanha serve para alertar para uma alimentação mais diversificada e nutritiva através de uma mudança em cada indivíduo.
Em entrevista à rádio CBN Vitória, a nutricionista Beatriz Gaudio, explica que medidas simples podem nos levar a melhorar a alimentação. Ela lembra que podemos nos inspirar nos hábitos dos nossos avós e se consumidor alimentos com moderação, nada é drasticamente proibido.
Entrevista - Fernanda Queirz - Beatriz Gaudio - 19-10-19.mp3

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