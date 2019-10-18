Atitudes simples podem ser segredo para alimentação saudável

Na última quarta-feira, dia 16, foi comemorado o Dia Mundial da Alimentação. Esse ano a data trouxe o slogan “Nossas ações representam o nosso futuro: dietas saudáveis para um mundo fome zero”. A campanha serve para alertar para uma alimentação mais diversificada e nutritiva através de uma mudança em cada indivíduo.
Em entrevista à rádio CBN Vitória, a nutricionista Beatriz Gaudio, explica que medidas simples podem nos levar a melhorar a alimentação. Ela lembra que podemos nos inspirar nos hábitos dos nossos avós e se consumidor alimentos com moderação, nada é drasticamente proibido.
Entrevista - Fernanda Queirz - Beatriz Gaudio - 19-10-19.mp3