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ENTREVISTAS

Atingidos pela Barragem de Fundão estão com saúde mental vulnerável

Publicado em 26 de Abril de 2018 às 20:19

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

26 abr 2018 às 20:19
O rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana, aconteceu há mais de dois anos e estudos ainda apontam que os indivíduos atingidos diretamente estão em situação de vulnerabilidade quanto a saúde mental. Ao todos, foram entrevistadas 271 pessoas entre 10 e e 90 anos de idade e cerca de 63% relatou sofrer discriminação pela condição de atingido. Aproximadamente 80% teve que sair da moradia com urgência e quase 70% relatou ter tido risco de vida durante o ocorrido. Quem apresenta mais detalhes sobre a pesquisa é a professora do Departamento de Saúde Mental da Universidade Federal de Minas Gerais, Maila de Castro em uma entrevista ao CBN Cotidiano. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Mayla de Castro - 26-04-18.mp3

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