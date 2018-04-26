Atingidos pela Barragem de Fundão estão com saúde mental vulnerável

O rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana, aconteceu há mais de dois anos e estudos ainda apontam que os indivíduos atingidos diretamente estão em situação de vulnerabilidade quanto a saúde mental. Ao todos, foram entrevistadas 271 pessoas entre 10 e e 90 anos de idade e cerca de 63% relatou sofrer discriminação pela condição de atingido. Aproximadamente 80% teve que sair da moradia com urgência e quase 70% relatou ter tido risco de vida durante o ocorrido. Quem apresenta mais detalhes sobre a pesquisa é a professora do Departamento de Saúde Mental da Universidade Federal de Minas Gerais, Maila de Castro em uma entrevista ao CBN Cotidiano. Confira!