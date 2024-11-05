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Atestados falsos entram na mira do Conselho de Medicina

Ouça entrevista com Karoline Calfa Pitanga, corregedora do Conselho Regional de Medicina

Publicado em 05 de Novembro de 2024 às 11:08

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 nov 2024 às 11:08
Médico dá atestado para paciente
Médico dá atestado para paciente Crédito: Shutterstock
Uma nova plataforma lançada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) pretende impedir fraudes na emissão de atestados médicos. O Atesta CFM vai permitir que médicos emitam atestados online e acompanhem os trâmites dos documentos. Além disso, a plataforma vai garantir maior segurança aos dados de médicos e pacientes. "O Atesta CFM foi criado para evitar falsificações de atestado e para dar mais segurança ao médico, ao paciente e às empresas", informa o órgão. Em entrevista à CBN Vitória, a médica Karoline Calfa Pitanga, corregedora do Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo (CRM-ES), fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Karoline Calfa Pitanga - 05-11-24.mp3

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