Atestados falsos entram na mira do Conselho de Medicina

Uma nova plataforma lançada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) pretende impedir fraudes na emissão de atestados médicos. O Atesta CFM vai permitir que médicos emitam atestados online e acompanhem os trâmites dos documentos. Além disso, a plataforma vai garantir maior segurança aos dados de médicos e pacientes. "O Atesta CFM foi criado para evitar falsificações de atestado e para dar mais segurança ao médico, ao paciente e às empresas", informa o órgão. Em entrevista à CBN Vitória, a médica Karoline Calfa Pitanga, corregedora do Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo (CRM-ES), fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!