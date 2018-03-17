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ENTREVISTA

Atestados falhos escondem causas de mortes por 'lipo', diz estudo

Em 93% dos atestados há imprecisões que dificultam a descoberta da razão da morte

Publicado em 17 de Março de 2018 às 09:35

Publicado em 

17 mar 2018 às 09:35
Apenas 7% das certidões de óbito de pessoas que morreram após lipoaspiração, uma das cirurgias estéticas mais realizadas no país, são preenchidas corretamente. É o que aponta uma pesquisa realizada para a tese de doutorado do dermatologista Érico Pampado Di Santi, defendida na Unifesp (Universidade Federal de São Paulo). Ou seja, em 93% há imprecisões que dificultam a descoberta da razão da morte. Este estudo traçou o perfil das mortes após lipoaspiração noticiadas pela imprensa brasileira entre janeiro de 1987 e setembro de 2015. Nesse período, o dermatologista Érico Pampado Di Santi, autor da tese, identificou 102 casos. Em entrevista à rádio CBN Vitória, ele detalha o estudo.
Entrevista - Patricia Valiim - Dr. Érico Pampado - 18.47s - 17-03-18

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