Atentando em Aracruz completa uma semana: sobrevivente relata como foram os ataques

O professor Luiz Carlos Simora Gomes, de 51 anos Crédito: Acervo pessoal

Há uma semana a notícia que tomou conta do noticiário foi o atentado em duas escolas em Aracruz, no Norte do Estado, ocorrido exatamente na última sexta-feira (25). Quatro pessoas foram mortas e outras ficaram feridas. O crime aconteceu por volta das 9h30 na Escola Estadual Primo Bitti e em uma escola particular que fica na mesma via, em Praia de Coqueiral. O professor de Filosofia da escola Primo Bitti, Luiz Carlos Simora Gomes, 51 anos, estava na escola no dia do atentado e relembra a ocorrência.

"A ação dele [o atirador] não durou dois minutos", diz. Em entrevista à CBN Vitória, ele recorda aquele dia. Gomes atua na instituição desde 2019. "Estávamos nos preparando pro horário do recreio e, por volta das 9h15, já estava descendo em direção a sala dos professores. Como sempre faço levei um rocambole e ofereci às colegas professoras. Mexia num notebook na sala. Ouvi um barulho. Achei que eram os 'meninos' soltando bombinhas, algo do tipo, brincadeira. Mas quando voltei pra sala me deparei com o assassino. Pensei até em dar uma 'vassourada' nele, mas quando o vi trocando o pente da arma, vi que não era brincadeira! Ele deu três tiros, acertando parede, notebook e outro desviou". "Nem diria que foi esse notebook, mas Deus quem me salvou", diz. Ouça a conversa completa!

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