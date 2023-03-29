Atendimento domiciliar gratuito para idosos e pessoas com deficiência em Vitória

O assunto é o amparo a idosos Crédito: Pexels

Vitória conta com dois projetos que tem como objetivo transformar a vida de idosos e pessoas com deficiência na capital. Um deles é o Serviço Especializado de Atendimento Domiciliar ao Idoso e Pessoas com Deficiência (Sead), que tem como objetivo garantir a dignidade desses indivíduos, estimular níveis de autonomia dos sujeitos, prevenir situações de risco, e de isolamento social e complementar o trabalho social com famílias realizado pelos profissionais da administração municipal no âmbito do Sistema Único de assistência social -SUAS. O outro é o Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio (SAD) para pessoas idosas e/ou com deficiência, que é composto por uma equipe técnica de terapeutas ocupacionais e assistentes sociais. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o secretário de Assistência Social da Prefeitura de Vitória, Cintya Schulz, explica os projetos. Ouça a conversa completa!

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O Sead promove um atendimento especializado às pessoas idosas e/ou com deficiência quando existe violação de direitos e dificuldades de acesso aos equipamentos públicos, por limitações motoras, por exemplo. Recentemente aprimorado pela Prefeitura, o novo Sead vai contribuir na ampliação do trabalho social com as famílias que vivenciam algum tipo de violação de direitos, colaborando para o fortalecimento da função protetiva das famílias, dos vínculos afetivos entre seus membros, diminuição do estresse do cuidador familiar e com isso, interromper possibilidades de padrões violadores.

SAD

Para uma atuação conjunta, a Prefeitura também implantou o Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio (SAD) para pessoas idosas e/ou com deficiência. Sendo assim, o primeiro município da Grande Vitória a contar com esse serviço e o terceiro do Espírito Santo. O SAD é composto por uma equipe técnica de terapeutas ocupacionais e assistentes sociais. Em um primeiro momento, é feita uma acolhida no domicílio explicando as atividades realizadas. Depois, o educador planeja as atividades a serem realizadas com o objetivo de fortalecer os vínculos familiares, comunitários e trabalhar a rede de acessos.

Enquanto o primeiro serviço é voltado para famílias em que existe uma violação de direitos, o segundo é focado em um atendimento de aspecto preventivo ao surgimento e/ou agravamento de questões sociais que podem favorecer a situações de violações de direitos.