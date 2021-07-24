Atenção plena ao comer pode ajudar a entender sinais do corpo

Você já ouviu falar em alimentação mindfulness? A expressão significa "atenção plena" e o conceito trata-se de prestar bastante atenção durante as nossas refeições. Na prática, é se "desligar" do mundo para focar somente no ato de comer e se atentar aos alimentos que estão sendo ingeridos, sem estar pensando em outra coisa, vendo televisão ou mexendo no celular enquanto faz a refeição. Quando a pessoa se conecta ao alimento, é possível entender sinais corporais de fome e saciedade. Sobre isso, vamos conversar com a nutricionista Andrezza Marques, especialista em Nutrição Emocional e Comportamental. Acompanhe!
Segundo a revista de saúde da Universidade Harvard, a digestão envolve uma série complexa de sinais hormonais entre o intestino e o sistema nervoso. Todo o processo pode levar até 20 minutos para então o cérebro registrar a saciedade. Portanto, comer muito rápido e em muita quantidade pode ser um problema, pois não há tempo hábil para que o seu cérebro compreenda que seu corpo já está cheio.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Andrezza Marques - 24-07-21