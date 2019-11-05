Atenção pais: pesquisa revela como os rótulos influenciam as crianças

Uma pesquisa inédita realizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) revelou a influência dos rótulos de alimentos ultraprocessados na percepção e escolhas alimentares de crianças brasileiras. O estudo realizado em agosto deste ano e divulgado nesta segunda-feira (04), investigou quais são os alimentos e bebidas preferidos pelo público infantil, de diferentes níveis socioeconômicos, e as estratégias de marketing que os estimulam a consumir aqueles produtos. Em entrevista à rádio CBN Vitória, a nutricionista e pesquisadora do Programa de Alimentação Saudável do Idec, Laís Amaral, explica que a escolha é fortemente influenciada pelas cores e personagens.

Dentre as opções de bebidas mais mencionadas pelas crianças encontram-se os sucos (81%), refrigerantes (54%), iogurtes ultraprocessados (28%). Já dentre os alimentos, as opções mais mencionadas foram salgadinhos (61%), bolos industrializados (55%) e bolachas (41%).

Ao analisar os alimentos preferidos e mais mencionados, percebe-se que o prazer (por exemplo, “é doce”, “tem recheio”, “é gostoso”, “é crocante”) e o fato de “sustentar/alimentar” (ex: “mata a fome”, “enche a barriga”) são substancialmente mais significativos para as crianças do que o fato de ser saudável (ex: “faz bem para a saúde”, “é leve”, “dá energia”).

De acordo com as 69 crianças participantes da pesquisa, para alimentos e bebidas ultraprocessados chamarem a atenção delas, eles devem ter o produto em evidência (imagem de um biscoito recheado, por exemplo), cores vibrantes e chamativas, apresentar informações sobre sabor, além de personagens nas embalagens e brindes que eles possam, muitas vezes, colecionar.