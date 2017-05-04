Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ENTREVISTA

Atenção na hora de contratar serviços para a festa de casamento

O mês de maio é lembrado como o "mês das noivas", por isso, atenção ao planejar a comemoração

Publicado em 04 de Maio de 2017 às 20:16

Publicado em 

04 mai 2017 às 20:16
Maio é tradicionalmente conhecido como o "mês das noivas". Com o grande número de cerimônias realizadas ao longo desse período, é importante destacar que noivos e familiares devem estar atentos aos serviços contratados para a realização do casamento. E o Código de Defesa do Consumidor também pode ser acionado em caso de problemas com fornecedores. A explicação é da gerente do Procon de Vitória, Hérica Correa Souza, em entrevista ao programa CBN Cotidiano.
Ela lembra que tudo deve começar com uma pesquisa através da solicitação de orçamentos até a busca sobre a idoneidade dos fornecedores. Hérica lembra ainda que não só os noivos, mas familiares e amigos mais próximos devem acompanhar as contrações para que, no momento da festa, por exemplo, mais pessoas possam ajudar em caso de problemas.
Ouça essas e outras dicas importantes na entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Erica Correia - 04-05-17.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atropelamento ciclista Camburi
Caso Luísa Lopes: motorista vai a júri em agosto por morte de ciclista no ES
Missa no campinho transmitida ao vivo pelas redes sociais do Convento da Penha
Convento diminui número de missas transmitidas ao vivo
Imagem de destaque
Ameaça de novo tarifaço: o saldo para o Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados