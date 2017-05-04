Atenção na hora de contratar serviços para a festa de casamento

Maio é tradicionalmente conhecido como o "mês das noivas". Com o grande número de cerimônias realizadas ao longo desse período, é importante destacar que noivos e familiares devem estar atentos aos serviços contratados para a realização do casamento. E o Código de Defesa do Consumidor também pode ser acionado em caso de problemas com fornecedores. A explicação é da gerente do Procon de Vitória, Hérica Correa Souza, em entrevista ao programa CBN Cotidiano.

Ela lembra que tudo deve começar com uma pesquisa através da solicitação de orçamentos até a busca sobre a idoneidade dos fornecedores. Hérica lembra ainda que não só os noivos, mas familiares e amigos mais próximos devem acompanhar as contrações para que, no momento da festa, por exemplo, mais pessoas possam ajudar em caso de problemas.

Ouça essas e outras dicas importantes na entrevista completa: